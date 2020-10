Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 7.10.2020 kam es gegen 5.35 Uhr in Ahlen an der Kreuzung Gemmericher Straße/Am Röteringshof zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Fahrradfahrerin verletzte. Ein 27-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Gemmericher Straße in Richtung der Straße Am Richterbach. An der Kreuzung hielt der Ahlener zunächst an und querte dann die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden 35-jährigen Fahrradfahrerin, die auf dem Radwegs in Richtung Dolberger Straße unterwegs war. Rettungskräfte brachten die Ahlenerin zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.100 Euro.

