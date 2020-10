Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Waffen sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 7.10.2020 hielten Polizisten gegen 1.55 Uhr einen Autofahrer in Ahlen auf der Theodor-Körner-Straße an. Bei der Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten ein Springmesser in der Mittelkonsole fest. Daraufhin durchsuchten die Einsatzkräfte mit Einwilligung des 52-jährigen Fahrers den Pkw und fanden noch einen Teleskopschlagstock sowie ein Nunchaku in der Ablage der Fahrertür. Da das Führen dieses Messers und des Teleskopschlagstocks sowie der Besitz des Nunchakus verboten ist, leiteten die Polizisten gegen den Ahlener ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

