Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Waffe und Messer im Auto

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 6.10.2020 hielten Polizisten gegen 22.30 Uhr einen Autofahrer auf der Neubeckumer Straße in Beckum wegen eines defekten Abblendlichts an. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass unter dem Fahrersitz griffbereit sowohl ein Jagdmesser als auch eine Pistole lagen. Da der 46-Jährige keinen kleinen Waffenschein besitzt, wurde die Schreckschusswaffe sichergestellt. Ebenso das Messer, da die Klinge länger als erlaubt ist. Den Ennigerloher erwartet nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell