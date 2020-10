Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 06.10.2020, um 16.58 Uhr, ereignete sich in Sassenberg auf der Kreisstraße 51 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 23-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Pkw die K51 in Richtung Füchtorf. Als sie an der Einmündung zur Straße Velsen links abbiegen wollte, stieß sie mit dem Pkw einer 47-jährigen Warendorferin zusammen, welche ihr auf der K51 entgegen kam. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführerinnen und eine 16-jährige Beifahrerin im Pkw der 47-jährigen Frau verletzt. Alle drei Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße für die Dauer von ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

