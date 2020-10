Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Zwei Fahrradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 6.10.2020 kam es gegen 7.20 Uhr in Ennigerloh zu einem Verkehrsunfall zweier Fahrradfahrer, bei dem beide Beteiligten verletzt wurden. Eine Zehnjährige befuhr mit ihrem Fahrrad einen Fußgängerpfad, welcher den Parkplatz eines Discounters und den Geh-/Radweg der Ostenfelder Straße verbindet, in Richtung Ostenfelder Straße. Beim Einfahren auf den Radweg stieß die Schülerin mit dem von links kommenden 59-jährigen Pedelecfahrer zusammen. Dieser befuhr den Radweg in Richtung Clemens-August-Straße. Sowohl das Mädchen als auch der Ennigerloher stürzten. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann zur stationären sowie die leicht verletzte Zehnjährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

