Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Gesucht wird der Fahrer eines vermutlich silber-grauen Autos

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 6.10.2020 ereignete sich gegen 7.10 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Johannesstraße in Oelde. Eine 15-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Johannesstraße. Als die Schülerin die Einmündung Westring passierte querte ein Fahrzeug die Johannesstraße. Dessen Fahrer befuhr den Westring weiter in Richtung Ennigerloher Straße. Die Radfahrerin bremste stark und wollte nach links ausweichen. Dabei stürzte sie und zog sich eine Kopfverletzung zu. Der unbekannte Fahrer des vermutlich silber-grauen Autos fuhr weiter und kümmerte sich nicht um die Leichtverletzte. Eine Autofahrerin, etwa 60 Jahre alt, hielt an und erkundigte sich nach dem Befinden der Oelderin. Dann fuhr die Frau in Richtung Ennigerloher Straße weiter. Gesucht wird zum einen der unbekannte Fahrer des Pkws sowie die Frau, die sich nach dem Wohlbefinden der Gestürzten erkundigte. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell