Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Grauen Audi A 4 angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Montag, 5.10.2020 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 9.15 Uhr und 10.45 Uhr gegen einen grauen Audi A 4 und flüchtete, ohne sich um den Schaden an linken Heck zu kümmern. Der Pkw stand auf dem Parkplatz am Geschäft Tedi in Ennigerloh, Bürgermeister-Frisch-Platz. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

