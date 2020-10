Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Fahrerwechsel beobachtet

Warendorf (ots)

Am Freitag, 2.10.2020 hielten Polizisten gegen 16.30 Uhr einen LKW auf der Uentroper Straße in Dolberg an und lenkten ihn auf das Gelände einer Genossenschaft. Zwischen dem Anhalten und der Kontrolle beobachtete ein Polizeibeschäftigter wie der dunkelhaarige Fahrer mit einem älteren Mann seinen Platz tauschte. Bei der Überprüfung der Tatverdächtigen stellte sich heraus, dass der ursprüngliche 20-jährige Fahrer weder einen Führerschein für den Sattelzug noch eine erforderliche Fahrerkarte besitzt. Im Kontrollgerät befand sich die Fahrerkarte des Älteren. Auch die Spedition kannte den 20-jährigen Fahrer nicht. Dafür den 55-jährigen Beifahrer, der bei dieser angestellt war. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass das Duo offensichtlich seit einiger Zeit gemeinsam auf Tour war - ohne Wissen des Unternehmens. Die Polizisten leiteten gegen beide Männer Ermittlungsverfahren ein. Des weiteren sprachen sie dem 55-Jährigen im Auftrag der Spedition die fristlose Kündigung aus und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

