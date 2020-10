Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 4.10.2020 brach an einem Schrottfahrzeug gegen 15.50 Uhr ein Brand auf dem Gelände einer Werkstatt an der Alte Dorfstraße in Rinkerode aus. Neben dem Volvo wurden drei weitere Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer, welches im Motorraum des Autos ausgebrochen war. Ermittler der Polizei suchten am Montagvormittag das Gelände auf. Vor Ort und durch verschiedene Aussagen haben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergeben. Aufgrund der Spuren dürfte ein technischer Defekt die Brandursache sein.

