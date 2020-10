Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pedelecfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 3.10.2020, 2.15 Uhr stürzte ein 34-jähriger Pedelecfahrer und verletzte sich schwer, als er in Beckum den Radweg entlang der Oelder Straße in Richtung Vellern befuhr. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Beckumers. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutproben entnommen wurde.

