Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß zwischen zwei Zweiradfahrern - zwei Verletzte

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 4. Oktober 2020, um 13.55 Uhr, kam es in Oelde auf dem Radweg der Keitlinghauser Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 19-jähriger Oelder befuhr mit seinem Fahrrad diesen Radweg in Richtung Oelde. Ein 53-jähriger Beckumer befuhr diesen Radweg mit seinem Pedelec in gleiche Richtung. Im Bereich eines Linksknickes des Radweges befanden sich beide Radfahrer auf gleicher Höhe. Hier geriet der 19-Jährige mit seinem Rad in den Grünbereich und kam seitlich zu Fall. Dabei stieß er gegen den 53-Jährigen und beide stürzten zu Boden. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell