Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Kollision zwischen Motorrad und Pkw

Warendorf (ots)

Ein 59-Jähriger Motorradfahrer ist Donnerstagabend (01.10.2020, 17.30) auf der Straße Steinkamps Heide in Sassenberg Richtung B475 unterwegs gewesen. Zur selben Zeit fuhr eine 57-jährige Sassenbergerin in ihrem Auto auf der Straße Gröblingen Richtung Füchtorf. An einer Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Sassenberger stürzte mit seinem Motorrad und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

