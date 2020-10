Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Geldbeutel während des Einkaufs gestohlen

Warendorf (ots)

Ein unbekannte Frau sprach Mittwochnachmittag (30.09.2020, 16.30 Uhr) eine 78-jährige Oelderin in einem Supermarkt an der Straße Lange Straße in Oelde an. Als die Rentnerin dadurch abgelenkt war, stahl ein weiterer Unbekannter den Geldbeutel der Frau aus ihrem Einkaufskorb.

Deshalb: - Verstauen Sie Ihre Wertgegenstände immer eng am Körper! - Lassen Sie Tasche und Geldbörse nie unbeaufsichtigt im Einkaufswagen/Einkaufskorb liegen! - Nehmen Sie nur das Nötigste und so wenig Bargeld wie möglich mit! - Bewahren Sie EC-Karte und PIN nie zusammen auf!

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell