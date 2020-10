Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad

Warendorf (ots)

Eine 29-jährige Frau aus Enniger ist Mittwochmorgen (30.09.2020, 06.45 Uhr) mit ihrem Auto auf der Elmstraße Richtung Kreuzung Bürgermeister-Hischmann-Ring in Ennigerloh gefahren. Zeitgleich überquerte ein 11-Jähriger auf seinem Fahrrad den Bürgermeister-Hischmann-Ring an der Ampelanlage. Aus noch nicht geklärter Ursachen stießen die beiden zusammen, der 11-Jährige verletzte sich dabei leicht. In Begleitung seiner Erziehungsberechtigten ging er zum Arzt. Der Sachschaden wird auf 6500 Euro geschätzt.

