Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zusammenstoß beim Abbiegen

Warendorf (ots)

Eine 56-jährige Neubeckumerin ist Mittwochvormittag (30.09.2020, 11.55 Uhr) mit ihrem Fahrrad auf der Stromberger Straße in Beckum Richtung Zementstraße gefahren. Als sie nach links abbog, stieß sie mit dem Auto eines 67-jährigen Waderslohers zusammen, der auf der Zementstraße fuhr und in Richtung Stromberger Straße nach links abbog. Die 56-Jährige stürzte auf die Motorhaube und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

