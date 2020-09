Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Mehrere Kraftfahrzeuge auf Firmengelände aufgebrochen

Warendorf (ots)

Mindestens drei unbekannte Täter sind Dienstagmorgen (29.09.2020, 00.28 Uhr) auf das Gelände einer Kältetechnikfirma an der Warendorfer Straße in Ennigerloh-Westkirchen eingebrochen. Hier verschafften sich die Einbrecher Zugang zu der Lagerhalle. Insgesamt stiegen sie in mindestens 11 Firmenfahrzeuge ein und stahlen unter anderem Wertgegenstände, Werkzeuge, Akku-Geräte und ein Schweißgerät. Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Wer hat die Einbrüche zwischen 00.28 Uhr und 01.50 Uhr gehört oder beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell