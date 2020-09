Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. 14-Jähriger nach Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Dienstagmorgen (29.09.2020, 07.20 Uhr) fuhr ein 72-jähriger Warendorfer mit seinem Auto aus einer Einfahrt an der Reichenbacher Straße in Warendorf. Als er nach rechts in die Reichenbacher Straße einbog, stieß er mit einem 14-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der auf dem linksseitigen Gehweg Richtung Freckenhorster Straße unterwegs war. Der 14-jährige Warendorfer stürzte und verletzte sich leicht. Zur Behandlung brachte ihn seine Erziehungsberechtigte in ein Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell