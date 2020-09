Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Von der Fahrbahn abgekommen

Warendorf (ots)

Dienstagvormittag (29.09.2020, gegen 10.05 Uhr) fuhr eine 18-Jährige in ihrem Auto auf der Splieterstraße in Warendorf Richtung stadtauswärts. Aus noch nicht geklärter Ursache kam die Frau aus Hamm kurz hinter der Einfahrt zur Mielestraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß ihr Pkw gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten die 18-Jährige verletzt in ein Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell