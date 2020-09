Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Gesamtschule

Warendorf (ots)

Montagvormittag (28.09.2020) wurden Polizeibeamte zu einem Einbruch in der Gesamtschule Ennigerloh/Neubeckum an der Ludgerusstraße in Ennigerloh gerufen. Unbekannte hatten sich zwischen Freitagabend (25.09.2020 18.00 Uhr) und Montagmorgen (28.09.2020, 08.10 Uhr) Zutritt durch das mittlere Gebäude verschafft und sind dadurch in den Keller gelangt. Hier richteten die Täter diverse Sachschäden an. Unter anderem versprühten sie Löschschaum aus Feuerwehrlöschern. Die Einbrecher flüchteten in unbekannte Richtung. Wer kann Angaben zu den Tätern machen oder den Einbruch gehört beziehungsweise beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

