Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Rentner in Unfall verwickelt

Warendorf (ots)

Montagnachmittag (28.09.2020, 15.10 Uhr) ist eine 89-jährige Ahlenerin bei einem Verkehrsunfall auf der Beckumer Straße leicht verletzt worden. Sie war gerade dabei ihr Fahrrad an der Kreuzung Beckumer Straße/Auf dem Damm Richtung Lindweg zu schieben, als sie mit dem Auto eines 83-jährigen Ahleners zusammenstieß. Dieser fuhr in seinem Pkw auf der Straße Lindweg und bog nach links auf die Beckumer Straße ab. Hier stießen die beiden auf der Straßenmitte zusammen, die 89-Jährige stürzte dabei. Rettungskräfte brachten sie leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell