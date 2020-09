Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. 89-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, den 28.09.2020, um 15.10 Uhr, ereignete sich in Ahlen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 89-jährige Ahlenerin beabsichtigte, die Beckumer Straße von der Straße Auf dem Damm aus zu Fuß in Richtung Lindweg zu überqueren. Hierbei schob sie ein Fahrrad. Mittig der Beckumer Straße kam es zur Kollision mit einem 83-jährigen Ahlener, der mit seinem Pkw vom Lindweg aus nach links auf die Beckumer Straße abbiegen wollte. Die 89-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein nahgelegenes Krankenhaus. Es entstand kein Sachschaden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell