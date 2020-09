Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw

Warendorf (ots)

Montagmorgen (28.09.2020, 09.12 Uhr) gab es einen Unfall auf der Wolbecker Straße in Telgte. Ein 77-jähriger Warendorfer fuhr in seinem Auto auf der Wolbecker Straße Richtung Innenstadt. Verkehrsbedingt hielt er vor einem Zebrastreifen an einem Kreisverkehr an, um dann die erste Ausfahrt Richtung Orkotten zu nehmen. In diesem Moment kam von links eine 79-jährige Fahrradfahrerin aus Telgte und die beiden stießen zusammen. Die 79-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

