Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Sprinter von Firmengelände gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter stahlen zwischen Donnerstagnachmittag (24.09.2020, 16.00 Uhr) und Freitagmittag (25.09.2020, 13.30 Uhr) ein Fahrzeug von einem Firmengelände an der Von-Büren-Allee in Oelde. Der oder die Unbekannten verschafften sich Zugang zu dem schwarzen Sprinter, der auf einem Parkplatz auf dem Firmengelände stand und flüchteten mit dem Fahrzeug. Es handelt sich um einen schwarzen Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-EM99. Außerdem ist der Wagen mit dem Firmennamen Edelmeyer GmBH bedruckt. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen oder hat den Sprinter unterwegs gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

