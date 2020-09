Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Fuß schaute aus Kleidercontainer

Warendorf (ots)

Am Freitag, 25.9.2020 joggten drei Drensteinfurter gegen 17.45 Uhr an einem Altkleidercontainer an der Straße Am Ladestrang in Drensteinfurt vorbei. Als sie einen Fuß sahen, der aus dem Container hing, dachten sie zunächst an einen Scherz. Als sich der Fuß bewegte, liefen sie zu dem Behältnis zurück. Darin entdeckten sie einen Mann, der nicht mehr heraus kam. Die Drensteinfurter wählten den Notruf und Kräfte der Feuerwehr befreiten den 30-Jährigen aus dem Altkleidercontainer. Der obdachlos Slowake war dort hinein gekrabbelt, um sich neu einzukleiden.

