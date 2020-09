Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Fahrzeugreifen an zwei PKW geraten in Brand

Warendorf (ots)

Am Samstag, 26.09.2020, wurde die Polizei gegen 22.30 über den Brand an zwei Fahrzeugen auf der Reinholdstraße in Sassenberg-Füchtort informiert.

Nach ersten Ermittlungen wurde jeweils ein Hinterreifen in Brand gesetzt, der andere Hinterreifen wurde zerstochen. Ob durch das Feuer neben den verbrannten Reifen noch weitere Fahrzeugteile in Mitleidenschaft gezogen wurden ist ebenso wie die Ermittlung der Schadenshöhe noch Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Sassenberg gelöscht.

Zeugen, die Angaben zu der möglichen Brandstiftung machen können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 02581/94100-0 oder der E-Mail Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de an die Polizei Warendorf.

