Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Driften geriet außer Kontrolle

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 24.9.2020 zog ein 20-Jähriger während der Fahrt mit einem Auto die Handbremse, um auf der Straße Zeche Westfalen in Ahlen zu driften. Das ging schief, da er die Kontrolle über den Pkw verlor und gegen ein geparktes Fahrzeug stieß. Beide Autos wurden dabei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein hat. Neben dem Ermittlungsverfahren kommen die Sachschäden von etwa 6.000 Euro auf ihn zu.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell