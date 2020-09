Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unbekannter steht plötzlich in der Küche

Warendorf (ots)

Donnerstagvormittag (24.09.2020, 10.40 Uhr) verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Wohnhaus an der Steinackerstraße in Wadersloh. Eine 50-Jährige bemerkte den Mann in der Küche, als er sich an einer Tasche zu schaffen machte. Die Wadersloherin sprach den Einbrecher direkt an und forderte ihn auf das Haus zu verlassen. Er beschimpfte und beleidigte sie daraufhin massiv und reagierte aggressiv. Die 50-Jährige schaffte es den Täter Richtung Ausgang zu schieben. Nachdem er das Haus verlassen hatte, stieg er in sein Auto und flüchtete. Zuvor wurde der Unbekannte dabei beobachtet, wie er in seinem Auto mehrmals die Straße herauf und herunter fuhr. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 50 bis 60 Jahre alt, roch nach Qualm, ungefähr 1.70 Meter bis 1.74 Meter groß, südländischen Typs, hatte eine eher kräftige Statur und trug eine Brille. Das Auto war ein schwarzer Golf. Wer hat den Mann ebenfalls beobachtet oder kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

