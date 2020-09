Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Vermutlich illegales Autorennen - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Mittwochabend (23.09.2020, 19.10 Uhr) sind vermutlich zwei Männer ein illegales Autorennen zwischen Warendorf und Westkirchen gefahren. Ein Zeuge beobachtete wie zunächst zwei Autos nebeneinander auf der B475 am rechten Fahrbahnrand Richtung Westkirchen standen. Das eine Auto auf der Fahrbahn, das andere auf dem Standstreifen. Die beiden Fahrer hätten sich durch geöffnete Fenster miteinander unterhalten und seien dann gleichzeitig mit quietschenden Reifen losgefahren Richtung Westkirchen. Bei den beiden Autos handelt es sich um einen schwarzen Daimler AMG und einen weißen hochmotorisierten BMW M-Serie. Wir suchen weitere Zeugen wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens. Wer hat die beiden Pkw gegen 19.10 Uhr auf der B475 zwischen Warendorf und Westkirchen gesehen? Wer wurde eventuell überholt oder musste ausweichen oder kann Angaben zu den Fahrzeugen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

