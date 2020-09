Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auto auf Parkplatz angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Eine 34-jährige Ahlenerin hat ihr Auto Mittwochnachmittag (23.09.2020, zwischen 15 Uhr und 18 Uhr) auf dem Parkplatz am Vorhelmer Weg abgestellt in Ahlen. Ein Unbekannter muss mit seinem Fahrzeug an den schwarzen Suzuki Baleno gestoßen sein. Dieser wurde hinten links beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich vom Parkplatz ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer kann Angaben zu dem Verursacher der Beschädigungen machen oder hat den Zusammenstoß beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

