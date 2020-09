Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß mehrerer Pkw

Warendorf (ots)

Mittwochabend (23.09.2020, 17.42 Uhr) fuhr ein 26-jähriger Ahlener in seinem Auto auf der Hammer Straße Ahlen Richtung Hamm. Auf Höhe der Einmündung Fritz-Reuter-Straße hielt der 26-Jährige verkehrsbedingt an. Ein 34-jähiger Hammenser war in seinem Pkw zunächst hinter dem Ahlener. Aus noch nicht geklärter Ursache fuhr der Hammenser auf das Auto des Ahleners auf. Durch diesen Zusammenstoß schob sich dessen Pkw auf das Auto einer weiteren Wartenden. Die 63-Jährige und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Rettungskräfte brachten die 34- und 26-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell