Polizei Warendorf

POL-WAF: Westkirchen, Polizeihubschrauber bei Vermisstensuche erfolgreich

Warendorf (ots)

Erfolgreich verlief am gestrigen Tage (23.09.2020) die Suche nach einem Vermissten im Bereich Westkirchen. Der Mann hatte morgens mit seinem roten Elektromobil seine Fahrt von Beckum nach Hoetmar angetreten und war dort nicht angekommen. Die Ehefrau wandte sich am Nachmittag an die Polizei, die entlang der Wegstrecke zunächst nicht fündig wurde. Den besseren Überblick hatte die Besatzung des Polizeihubschraubers, der zur Unterstützung hinzugerufen wurde. Sie sichtete kurz nacheinander zwei Elektromobile. In dem zweiten saß der Vermisste, der selbständig keine Hilfe holen und auch nicht weiterfahren konnte, weil die Batterie war leer. Ein Aufruf zur Mitsuche an die Bevölkerung über die Medien erfolgte diesmal nicht, da für den Mann noch keine unmittelbare Gefahr vorlag, die u.a. Voraussetzung für eine Öffentlichkeitsfahndung ist.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell