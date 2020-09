Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, Hammer Straße, Verkehrsunfall mit Verletzten

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 23.09.2020, gegen 17:45 Uhr, wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Ahlen auf der Hammer Straße leicht verletzt. Bei dem Auffahrunfall an der Einmündung der Fritz-Reuter-Straße in die Hammer Straße waren drei Fahrzeuge beteiligt. Ein 34-Jähriger aus Hamm war mit einem roten Seat in Richtung Hamm unterwegs und auf den blauen Fiat eines 26-Jährigen Ahleners aufgefahren, der auf eine Möglichkeit zum Linksabbiegen in die Fritz-Reuter-Straße wartete. Bei dem Aufprall erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen und ihre Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Fiat wurde zudem auf den davor wartenden Opel geschoben, dessen 63-jährige Fahrerin ebenfalls links abbiegen wollte. Der Opel wurde dabei nur leicht beschädigt und die Insassen blieben unverletzt. Die beiden anderen Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und die Fahrer wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. An der Unfallstelle ausgetretene Betriebsstoffe streute die Feuerwehr ab. Der Sachschaden wird auf insgesamt 10.000,- Euro geschätzt.

