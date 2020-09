Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Abgelenkt und bestohlen

Warendorf (ots)

Zwei unbekannte junge Frauen lenkten am Dienstag, 22.2.2020, zwischen 12.00 Uhr und 12.20 Uhr eine Seniorin in einem Textildiscounter an der Sendenhorster Straße in Drensteinfurt ab. Kurz drauf stellte die 87-Jährige fest, dass ihr Portemonnaie gestohlen worden war. Eine Tatverdächtige ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, hat dunkle Haare und trug ein Kopftuch (Hijab). Die geschätzt gleichaltrige Mittäterin hat blonde, schulterlange Haare, die offen waren, dicke, dunkle Augenbrauen und trug eine dunkle Sportleggings. Wer hat das Duo beobachtet? Wer kann Angaben zu den Gesuchten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell