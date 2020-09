Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Vor Kontrolle geflüchtet und Drogen konsumiert

Warendorf (ots)

Mittwochmorgen (23.09.2020, 00.05 Uhr) fiel Polizeibeamten ein Pkw an der Straße Zur Hauptschule in Warendorf auf. Als die Beamten dem Fahrer signalisierten anzuhalten, flüchtete dieser zunächst. Die Polizisten folgten ihn und trafen ihn wenig später in der Nähe an. Der 18-jährige Fahrer und seine 29-jährige Beifahrerin waren bereits ausgestiegen. Der Warendorfer wirkte während der Kontrolle nervös und wies körperliche Ausfallerscheinungen auf. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest war positiv auf Cannabis. In einem Krankenhaus wurde dem 18-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Außerdem untersagten ihm die Polizisten die Weiterfahrt und das Fahren anderer Fahrzeuge, bis zur vollständigen Ausnüchterung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

