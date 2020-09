Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unbekannte Frau versuchte einzubrechen

Warendorf (ots)

Dienstagmorgen (22.09.2020, 9.50 Uhr) versuchte eine unbekannte Frau sich Zugang zu einem Grundstück am Haspelweg in Ahlen zu verschaffen. Die 49-jährige Bewohnerin befand sich zufällig im Garten als sie hörte, wie sich jemand am geschlossenen Gartentor zu schaffen machte. Als die Ahlenerin die Tür öffnete, um die Täterin zur Rede zu stellen, war diese nicht mehr vor der Tür. Die 49-Jährige sah sie jedoch, rief ihr hinterher und forderte sie auf, stehen zu bleiben. Die Unbekannte flüchtete aber ohne sich nochmal umzudrehen. Sie wird wie folgt beschrieben: circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1.60 Meter groß, circa 60 Kilo, trug eine olivgrüne Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover und einen schwarzen Rucksack. Wer kann Angaben zu der Frau machen oder hat sie bei ihrem Einbruchversuch beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell