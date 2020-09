Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots)

Am Montagnachmittag (21.9.2020) nahmen Polizisten einen Verkehrsunfall mit Sachschaden auf, der sich auf dem Parkplatz eines Geldinstituts an der Weststraße in Beckum ereignet hatte. Der 32-jährige Unfallverursacher gab gegenüber den Beamten zu, keinen Führerschein zu haben. Um seine Fahrtüchtigkeit zu überprüfen, ließen die Einsatzkräfte den Beckumer einen Drogenvortest durchführen. Da dieser positiv war, folgte für den Autofahrer die Entnahme eine Blutprobe.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell