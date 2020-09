Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. 76-jährige Pedelec-Fahrerin bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Ohne Fremdeinwirkungen stürzte am Montag, den 21.09.2020, um 15.20 Uhr, eine 76-jährige Pedelec-Fahrerin in der Telgter Bauernschaft Raestrup. Die aus Wesel stammende Zweiradfahrerin befuhr einen unbenannten Wirtschaftsweg im Bereich Besterfeld in Richtung Warendorf. Beim Linksabbiegen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Rettungskräfte brachten sie mit leichten Verletzungen in ein nahgelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell