Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss am Steuer

Warendorf (ots)

Sonntagmorgen (20.09.2020, 8.50 Uhr) kontrollierten Polizeibeamte einen Kleintransporter in Ahlen. Ein 31-jähriger Ahlener fuhr zusammen mit seinem 34-jährigen Beifahrer in dem Transporter auf der Dolberger Straße Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Dolberger Straße/Am Röteringshof/Am Vatheuershof fiel den Beamten die auffällige Fahrweise auf. Während der Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest des Fahrers war positiv. Auch der 34-jährige Ahlener stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, dieser war ebenfalls positiv. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, der 31-jährige Fahrer aus Ahlen ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell