Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Papier in Damentoilette angezündet

Warendorf (ots)

Sonntagabend (20.09.2020, 21.45 Uhr) brannten Papiertücher auf der Damentoilette einer Sportanlage an der Straße Am Wiebusch in Hoetmar. Der oder die Täter steckten Papiertücher durch einen Kasten über der geschlossenen Eingangstür der Toilette, zündeten das Papier an und flüchteten. Zeugen bemerkten den Rauch, als sie die Türe aufschlossen und löschten das Feuer mit Hilfe eines Feuerlöschers. Die Feuerwehr wurde ebenfalls dazu gerufen. Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Wer hat den oder die Unbekannten zwischen 18.30 Uhr und 21.45 Uhr in der Nähe der Toilette gesehen oder etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell