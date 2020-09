Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer erlag seinen Verletzungen - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 4.9.2020, 18:40 Uhr

Warendorf (ots)

Der bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 4.9.2020, gegen 16.10 Uhr auf der Walstedder Straße in Ahlen schwer verletzte 70-Jährige erlag am Sonntag, 20.9.2020 im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Zur Unfallzeit geriet ein 52-Jähriger Ahlener auf der Landstraße in Höhe Haus Quante mit seinem Auto in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw des 70-Jährigen aus Hamm zusammen. Bei dem Unfall erlitten beide Fahrzeugführer so schwere Verletzungen, dass sie mit Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen wurden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell