Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Tatverdächtiger sucht Polizeiwache auf

Warendorf (ots)

Am Samstagmorgen (19.9.2020, 9.15 Uhr) suchte ein 21-Jähriger die Polizeiwache in Oelde auf. Er gab an, dass er möglicherweise einen Einbruch begangen habe. Aufgrund eines Filmrisses könne der Oelder sich nicht wirklich erinnern, habe aber einen Flashback gehabt. Demnach dürfte der junge Mann in ein Elektrogeschäft an der Straße Westrick in Oelde eingebrochen sein. Diebesgut aus dem Laden befand sich in einem Familienfahrzeug. Des Weiteren steht der 21-Jährige im Verdacht, in unmittelbarer Nähe mehrere Pkw eines Händlers beschädigt zu haben. Und auch alkoholisiert und unter Drogeneinfluss Auto gefahren zu sein. Daraufhin suchten die Polizisten die Tatorte auf und sicherten Spuren. Des Weiteren ließen sie dem Oelder Blutproben entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell