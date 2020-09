Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Möbelhaus

Warendorf (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag (17.09.2020) auf Freitag (18.09.2020) brachen Unbekannte in ein Möbelhaus an der Straße Elker in Beckum ein. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt über eine Tür und gelangten in den Verkaufsraum. Hier öffneten sie zuerst eine Kasse und rissen dann eine weitere Kasse aus der Halterung. Außerdem stahlen die Diebe Geld. Wer hat die Täter beobachtet oder den Einbruch gehört? Melden Sie sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell