Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fahrradfahrerin gefährdet und Auto vor Straßenlaterne gesetzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 19.9.2020 bekam die Polizei gegen 5.15 Uhr einen Hinweis zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Rainer-A.Krewerth-Straße in Warendorf. Vor Ort erhielten die Beamten die Information, dass ein Unbekannter mit seinem Auto zunächst auf eine Fahrradfahrerin zugefahren sei und anschließend das Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne gesetzt habe. Durch einen Sprung zur Seite konnte die Fahrradfahrerin einen Verkehrsunfall verhindern. Der Fahrer des Kleinwagens war nicht mehr vor Ort, so dass die Einsatzkräfte nach diesem fahndeten. In der Nähe trafen sie auf einen 21-Jährigen, der den Verkehrsunfall abstritt. Da sich in dem Wagen Gegenstände von ihm befanden und Halterin eine Familienangehörige ist, richtete sich der Tatverdacht gegen den Warendorfer. Aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung ließen die Beamten dem jungen Mann eine Blutprobe entnehmen. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.500 Euro.

