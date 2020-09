Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auto beschädigt und davongefahren

Warendorf (ots)

Eine 70-jährige Beckumerin parkte ihr Auto Freitagvormittag (18.09.2020, 11.15 bis 11.30 Uhr) auf einem Parkplatz am Dr. Paul-Rosenbaum-Platz in Ahlen. In dieser Zeit fuhr ein Unbekannter gegen den schwarzen Suzuki Vitara, beschädigte ihn hinten links und flüchtete. Wer kann Angaben zu dem zweiten Fahrzeug machen oder hat den Zusammenstoß beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

