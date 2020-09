Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Schild umgefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Donnerstagabend (17.09.2020, 18.00 Uhr) und Freitagmorgen (18.09.2020, 08.00 Uhr) ein Schild an einer Schule an der August-Kirchner-Straße in Ahlen. Ein Zeuge entdeckte es Freitagmorgen, vermutlich wurde das Schild umgefahren. Wer kann Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug oder dem Unfallverursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell