Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Eine leichtverletzte Pedelec-Fahrerin ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, den 19.09.2020, in Sassenberg ereignete. Gegen 15.56 Uhr befuhr eine 72-jährige Pedelec-Fahrerin den rechten Radweg der Straße Klingenhagen in Richtung Versmold. In Höhe eines Supermarktes kam es zur Kollision mit einer 26-jährigen Fußgängerin, die einem entgegenkommenden Radfahrer ausweichen wollte. Die 72-jährige Sassenbergerin stürzte zu Boden und verletzte sich. Rettungskräfte brachten sie in ein nachgelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Aufgrund einer Baustelle wird der Fußgänger- und Radverkehr an der Unfallstelle derzeit auf ein Straßenseite umgeleitet.

