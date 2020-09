Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer

Warendorf (ots)

Donnerstagabend (17.09.2020, 18.17 Uhr) fuhr ein 32-jähriger Münsteraner mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg an der B51 von Telgte Richtung Münster. Auf Höhe einer Ampelanlage stieß der Mann mit einem Pedelecfahrer zusammen, der von rechts aus einer Seitenstraße kam. Beide Fahrradfahrer verletzten sich bei dem Unfall. Der Pedelecfahrer fuhr allerdings unvermittelt weiter in Richtung Telgte, ohne sich um den Unfall oder die Verletzungen zu kümmern. Dieser wird wie folgt beschrieben: circa 80 Jahre alt, normale Statur, graue Hose, dunkles Pedelec. Wer hat den Unfall noch beobachtet oder kann Angaben zu dem 2. Beteiligten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

