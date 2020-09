Polizei Warendorf

POL-WAF: Ergänzung zur Pressemitteilung vom 17.09.2020 - 12.04 Uhr. Sendenhorst-Albersloh. Zeugen gesucht nach Exhibitionismus

Warendorf (ots)

Am Sonntag (13.09.2020, 12.50 Uhr) war eine 43-jährige Drensteinfurterin im Park am Werseradweg in Albersloh unterwegs. Während sie auf einer Parkbank pausierte, nahm ein neben ihr sitzender Mann schamverletzende Handlungen an sich vor. Die Frau sprach den Mann mehrmals an und bat ihn zu gehen - diesem kam er zunächst nicht nach. Erst nach einiger Zeit verließ der Mann die Bank und fuhr mit dem Fahrrad davon.

