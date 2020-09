Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Wohnwagen beschädigt und davongefahren

Warendorf (ots)

Ein 69-Jähriger parkte seinen Wohnwagen zwischen Dienstag (15.09.2020) und Mittwoch (16.09.2020) an der Geschwister-Scholl-Straße in Ostbevern. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte in diesem Zeitraum den Wohnwagen, verursachte einen Schaden an der linken Fahrzeugseite und verließ den Unfallort, ohne sich darum zu kümmern. Wer kann Angaben zu dem zweiten Beteiligten machen oder hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

