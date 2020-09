Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Motorrad gestohlen

Warendorf (ots)

Mittwoch (16.09.2020) haben Unbekannte das Motorrad eines 52-Jährigen von einem Grundstück an der Straße Am Ruthenfeld in Oelde gestohlen. Das Motorrad stand vor einer Garage und war zwischen Garage und einem Pkw geparkt. Der oder die Täter scheinen die Honda CBR 900 RR in der Zeit zwischen 15.40 Uhr und 20.10 Uhr gestohlen zu haben. Das Motorrad hat eine orange Karosserie. Wer kann Angaben zu dem gestohlenen Motorrad machen oder hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell